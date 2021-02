Do you proudly call yourself a movie buff? If yes, lets put your skills to test.

We've translated some iconic Bollywood dialogues in English. All you have to do is, guess the name of the movie that the dialogue is from. Simple? Get started.

God Tussi Great Ho Oh My God! PK Jolly LLB

Dhan Dhana Dhan Goal Dangal Mary Kom Chak De India!

Kapoor & Sons Aisha Zindagi Na Milegi Dobara Tamasha

Dil Dhadakne Do Dilwale Dulhaniya Le Jayenge Ek Tha Tiger Dil Chahta Hai

Fanaa Kal Ho Na Ho Pyaar Ka Punchnama Saawariya

Ajab Prem Ki Gazab Kahani Chennai Express Piku Yeh Jawaani Hai Deewani

Sultan Wanted Tiger Zinda Hai Ready

Hum Saath Saath Hain Kuch Kuch Hota Hai Kabhi Khushi Kabhie Gham Kabhi Alvida Na Kehna

Kesari Panipat Tanhaji Kalank

Main Tera Hero R..Rajkumar Rowdy Rathore Coolie No.1

Guzarish Jab Tak Hai Jaan Dhoom 3 Thugs Of Hindostan

Aashiqui Dev D Cocktail Devdas

Jo Jeeta Wohi Sikander Maine Pyar Kiya Maine Pyaar Kyun Kiya? Andaz Apna Apna

Kaalia Deewar Don Agneepath

3 Idiots Luck By Chance Queen Super 30

Happy New Year Masaan Gunjan Saxena: The Kargil Girl Ludo

Lage Raho Munnai Bhai Masti Munna Bhai MBBS Sanju

One Upon A Time In Mumbai Shootout At Wadala Shootout At Lokhandwala Gangs Of Wasseypur

Tiger Zinda Hai Baaghi Kick Ek Villain