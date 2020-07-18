Bizzare things happen every day but it's how you handle that matters. A Ukrainian news anchor was delivering a news report when her tooth fell out.
But Marichka Padalko didn't let this event affect her presentation. She kept her calm and went about her duties while on camera as if nothing had happened.
The news anchor even posted the video on Instagram which garnered a lot of attention.
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Нова "слава" прийшла звідки не чекали .... і підтримка теж😍. Так, в мене справді сьогодні під час прямого ефіру ТСН о 9:00 випала частина переднього зуба). Це, напевно, найкурйозніший мій досвід за двадцять років роботи ведучою. Прямий ефір тим і прекрасний, що завжди непередбачуваний. Так, в 2013 я вперше прямо в своєму ефірі побачила кадри затримання свого чоловіка😪 на протесті під Київрадою, а кілька років тому мою ногу під час випуску несподівано почала облизувати собака, що забігла зі студії @snidanok Цього разу моя колега @nata_goncharova мені написала, мовляв, "ти так зреагувала, ніби ти щодня губиш зуби😀". Ні, не щодня😁. Просто саме зараз я вирішила виправити ту прикрість, яка сталася понад десять тому. В мене в спальні стояв важкий металевий будильник і одного разу дуже зацікавив мою маленьку доньку. Вона схопила його з підвіконня і почала розмахувати "іграшкою" навколо сплячої мами. І щойно я позіхнула, як маленька весела ручка відбила мені половину зуба. Зараз зважилася нарешті на більш радикальний ремонт. Тільки була не дуже уважна до заборони свого стоматолога надкусувати їжу передніми зубами до закінчення лікування. Власне, тому сталося те, що сталося... Чесно кажучи, думала, що інцидент пройде непоміченим. Саме цей епізод свідомо не виклали на YouTube канал ТСН. Але ми недооцінили уважність наших глядачів. Блогерка @ekulka виклала це в своєму профілі, і .... понеслося по всіх виданнях, і не лише українських. В усій цій історії мене особисто вразила та кількість підтримки, яку я отримала) - і в коментарях, і в особистих повідомленнях. Друзі, велике Вам спасибі❤️))). В будь-якій ситуації зберігаємо спокій💪 Завтра вранці побачимось📺 в @tsnua
She collected the tooth in her hand and went on to deliver news with utmost calm.
Marichka explained that her daughter was playing with a metal alarm clock which had hit her and broke her tooth 10 years ago. And, this was a result of that. She wrote that:
This is probably my most curious experience in twenty years as a presenter.
One of her colleagues mentioned that the way she reacted it felt like this happened to her all the time.
You reacted as if you were losing your teeth every day.
In her post, Marichka added that she honestly thought the incident would go unnoticed but she didn't realise that people would pay so much attention.
We underestimated the attention of our viewers.
The post since then has gone viral with more than 30K likes.