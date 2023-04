Jio Studios, in an extravagant event to celebrate its anniversary, unveiled its upcoming slate that features over a hundred movies and television shows in multiple languages and genres.

The upcoming slate of different movies and shows also marks the digital debut of several known celebrities like Nana Patekar, Maniesh Paul and Rapper Raftaar.

Hindi Movies:

1. Dunki (Shah Rukh Khan)

2. Bloody Daddy (Shahid Kapoor)

4. Bhul Chuk Maaf (Kartik Aryan & Shraddha Kapoor)

5. Untitled (Shahid Kapoor & Kriti Sanon)

6. Stree 2 (Rajkummar Rao & Shraddha Kapoor)

7. Section 84 (Amitabh Bachchan)

9. Zara Hatke Zara Bachke (Vicky Kaushal & Sara Ali Khan)

10. BlackOut (Vikrant Massey & Mouni Roy)

11. Mumbaikar (Vijay Sethupathi)

12. The Storyteller (Paresh Rawal & Adil Hussain)

14. Empire (Taapsee Pannu & Arvind Swamy)

Hindi Shows:

15. Laal Batti (Nana Patekar & Sanjay Kapoor)

17. Inspector Avinash (Randeep Hooda & Urvashi Rautela)

18. Rafuchakkar (Maniesh Paul)

19. Bajao (Rapper Raftaar)

20. The Magic of Shiri (Divyanka Tripathi)

22. A Legal Affair (Barkha Singh & Angad Bedi)

23. Ishq Next Door (Abhay Mahajan & Natasha Bharadwaj)

24. Do Gubbare (Mohan Agashe & Siddharth Shaw)

25. Hajamat (Sanjay Mishra & Anshumaan Pushka)

Marathi Movies & Shows:

26. Baipan Bhari Deva (Rohini Hattangadi, Vandana Gupte, Sukanya Kulkarni)

27. Four Blind Men (Ankush Chaudhari)

28. 1234 (Vaidehi Parshurami and Nipun Dharmadhikari)

30. Kaata Kirrr (Priyadarshan Jadhav)

31. Khashaba (Nagraj Manjule)

32. Kaalsutra (Subodh Bhave and Sayaji Shinde)

33. Eka Kaleche Mani (Prashant Damle)

Gujarati Marathi Movies & Shows:

35. Bachubhai (Siddharth Randeria)

36. Chaandlo (Kaajal Oza Vaidya, Manav Gohil & Shraddha Dangar)

This seems like an interesting lineup, right?