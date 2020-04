There are certain songs from our parents ka zamaana, that still manage to leave us smiling, at peace, even in the midst of pesky office emails and quarantine blues.

So here is our pick of the best, soothing quarantunes from the '70s and 80's:

1. Rajnigandha Phool Tumhare from Rajnigandha

2. Pal Pal Dil Ke Paas from Black Mail

3. Ae Mere Humsafar from Qamayat Se Qamayat Tak

4. Aanewala Pal from Gol Maal

5. Na Jaane Kyun from Choti Si Baat

6. Gum Hai Kisi Ke Pyaar Mein from Raampur Ka Laxman

7. Dil Kya Kare from Julie

8. Neele Neele Ambar Par from Kalakaar

9. Do Lafzon Ki Hai Dil Ki Kahani from The Great Gambler

10. Ek Ajnabee Haseena Se from Ajanabee

11. Yeh Kaha Aa Gaye Hum from Silsila

12. Main Shayar Toh Nahi from Bobby

13. Ab Ke Sajan Saawan Mein from Chupke Chupke

14. Zindagi Kaisi Hai Paheli from Anand

15. Wada Karoge Nahi Chhodege Tum Mera Saath from Aa Gale Lag Ja

16. Yeh Shaam Mastani from Kati Patang

17. Raat Kali Ek Khwab Mein from Buddha Mil Gaya

18. Chhookar Mere Mann from Yaarana

19. Rim Jhim Gire Sawan from Manzil

20. Uthe Sabke Kadam from Baton Baton Baaton Mein

21. Chhoti Si Kahaani Se from Ijaazat

22. Baahon Mein Chale Aao from Anamika

23. So Gaya Yeh Jahaan from Tezaab

24. Musafir Hun Yaaron from Parichay

25. Meet Na Mile Re Mann ka from Abhimaan

26. Loote Koi Mann Ka Nagar from Abhimaan

27. Aap Ki Aaknhon Mein from Ghar

28. Ae Zindagi Gale Laga Le from Sadma

29. Tum Ko Dekha To Yeh Khayaal Aaya from Saath Saath

30. Iss Mod Se Jaate Hain from Aandhi

31. Huzoor Iss Kadar from Massom

32. Tumse Milke from Parinda

33. Mausam Hai Aashiqana from Pakeezah

34. Inn Aaknhon Ki Masti Ke from Umrao Jaan

35. Jaane Kaise Kab Kahan from Shakti

36. Bade Ache Lagte Hain from Balika Vadhu

37. O Mere Dil Ke Chain from Mere Jeevan Saathi

38. Suniye Kahiye from Baaton Baaton Mein

39. Jhuki Jhuki Si Nazar from Arth

40. Kabhie Kabhie Mere Dil Mein from Kabhie Kabhie

41. Kai Baar Yun Bhi Dekha Hai from Rajnigandha

Know of any other songs? Let us know in the comments section below: