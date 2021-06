Do you find yourself hanging out with your friends, only to slip a random 'Poo' dialogue into a conversation? These Bollywood dialogues have seeped into our daily vocabularies and now, we use them every day - ironically or unironically.

Here are some of our favourites:

1. "Tell me how it waaassss." - Kabhi Khushi Kabhie Gham...

2. "Mogambo khush hua." - Mr India

3. "Main apni favorite hoon." - Jab We Met

4. "Jaa Simran, jaa. Jeele apni zindagi." - Dilwale Dulhania Le Jayenge

5. "Aap purush hi nahi, mahapurush hain." - Andaz Apna Apna

6. "Utha le re baba." - Hera Pheri

7. "Pushpa, I hate tears…" - Amar Prem

8. "Saala ye dukh kaahe khatam nahi hota hai be." - Masaan

9. "Main aaj bhi pheke hue paise nahin uthata." - Deewar

10. "Badey mazaaki ho, badey mazaaki ho." - Kabhi Khushi Kabhie Gham...

11. "Uska toh na bad luck hi kharab hai." - Rangeela

12. "Crime Master Gogo naam hai mera, aankhen nikal ke gotiyan khelta hun main." - Andaz Apna Apna

13. "Tumse na ho payega." - Gangs Of Wasseypur

14. "Aap humse humari zindagi maang lete hum aap ko khushi khushi de dete, par aapne toh humse humara guroor cheen liya." - Bajirao Mastani

15. "Woh meri dukaan hadapna chahta hai." - Kabhi Khushi Kabhie Gham...

16. "Babumoshai, zindagi badi honi chahiye, lambi nahi." - Anand

17. "Dosti ka ek usool hai madam – no sorry, no thank you." - Maine Pyar Kiya

18. "Har team main bas ek hi gunda ho sakta hai aur iss team ka gunda main hoon!" - Chak De! India

19. "Picture abhi baaki hai mere dost." - Om Shanti Om

20. "Kitne aadmi the?" - Sholay

21. "Kaun hai yeh, jisne dobara mudh ke mujhe nahi dekha? Who is he?" - Kabhi Khushi Kabhie Gham...

22. "Tension lene ka nahi, sirf dene ka." - Munna Bhai M.B.B.S.

23. "Tussi ja rahe ho? Tussi na jao!" - Kuch Kuch Hota Hai

24. "Bade bade deshon mein aisi choti-choti baatein hoti rehti hai, Senorita." - Dilwale Dulhania Le Jayenge

25. “Yeh joke tha?” “Tha toh” “I don’t like jokes” “I don’t like you.” - Kabhi Khushi Kabhie Gham...

26. "Basanti, inn kutton ke saamne mat naachna!" - Sholey

27. "Ek chutki sindoor ki keemat tum kya jaano, Ramesh Babu" - Om Shanti Om

28. "Our business is our business none of your business!" - Race 3

29. "Darte toh hum kisi ke baap se bhi nahin hain." - Tanu Weds Manu

30. "Kutte, kaminey, main tera khoon pee jaunga." - Yaadon Ki Baraat

31. "Hum jahan khade hote hain line yahi se shuru hoti hai." - Kaalia

32. "Haar kar jeetne wale ko baazigar kehte hai." - Baazigar

33. "Aadhe idhar jao... aadhe udhar jao... aur baaki hamare saath aao." - Sholay

34. "Ye dhai kilo ka haath jab kisi pe padta hai na to aadmi uthta nahi uth jata hai." - Damini

35. "How’s the josh?" - URI: The Surgical Strike

36. "Thappad se darr nahi lagta sahab, pyaar se lagta hai." - Dabangg

37. "Filmein sirf teen cheezo ki wajah se chalti hai…entertainment, entertainment, entertainment…aur main entertainment hoon." - The Dirty Picture

38. "Ek baar jo maine commitment kar di, phir main apne aap ki bhi nahi sunta." - Wanted

39. "All izz well" - 3 Idiots

40. "Kaun kambakht bardaasht karne ko peeta hai." - Devdas

41. "Don’t underestimate the power of a common man!" - Chennai Express

42. "Don’t angry me!" - Rowdy Rathore

43. "Mere paas Maa hai." - Deewar

44. "Insaan ka motion uska emotion ke saath juda hota hai." - Piku

45. "Parampara. Pratishtha. Anushasan." - Mohabbatein

46. "I am just a stupid common man waiting to clean his house." - A Wednesday

47. "Gold toh gold hota hai … chhora lave ya chhori." - Dangal

48. "Bajirao ne Mastani se mohabbat ki hai, aiyashi nahi." - Bajirao Mastani

49. "Baap ka, dada ka, bhai ka, sabka badla lega re, tera Faizal." - Gangs of Wasseypur II

50. "Main apne papa se seekhke aaya hoon." - Koi... Mil Gaya