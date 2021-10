Amitabh Bachchan is celebrating his 79th birthday today. The actor who has been in the film industry for over 40 years, has given us some memorable dialogues.

Here's looking at some of his iconic dialogues that have and will live on for generations.

1. Rishte mein toh hum tumhare baap lagte hain, naam hai Shahenshah. - Shahenshah (1998)

2. Don ko pakadna mushkil hi nahin, naamumkin hai. - Don (1978)

3. Poora naam, Vijay Dinanath Chauhan, baap ka naam, Dinanath Chauhan, maa ka naam, Suhasini Chauhan, gaon Mandwa, umar chhattis saal. - Agneepath (1990)

4. Aaj mere paas bangla hai, gaadi hai, bank balance hai, tumhare paas kya hai? - Deewar (1975)

5. Parampara, Pratishtha, Anushasan. Ye iss gurukul ke teen stambh hai. Ye wo aadarsh hain jinse hum aapka aane waala kal banaate hain. - Mohabbatein (2000)

6. Hum jahan khade ho jaate hain, line wahi se shuru hoti hain. - Kaalia (1981)

7. I can talk English, I can walk English, I can laugh English, I can run English, because English is such a funny language. Bhairo becomes Byron because their minds are very narrow. - Namak Halal (1982)

8. "Anand mara nahi, Anand marte nahi." - Anand (1971)

9. Govardhan seth, samundar mein tairne waale kuoon aur taalabon mein dubki nahin lagaya karte hain. - Sharaabi (1984)

10. "Na" sirf ek shabd nahi apne aap mein ek poora vakya hai. Ise kisi tarah ke spashtikaran, explanation ya vyakhya ki zaroorat nahi hoti. Na ka matlab na hi hota hai. - Pink (2016)

11. Mujhe jo sahi lagta hai main karta hoon, fir chahe wo bhagwan ke khilaaf ho, kanoon ke khilaf ho ya pure system ke khilaaf. - Sarkar (2018)

12. Zindagi aur shatranj mein yahi toh farak hai, zindagi mein doosra mauka milta nahi, yahan shatranj mein mil jaata hai. - Wazir (2016)

13. Yeh telephone bhi ajeeb cheez hai - aadmi sochta kuch hai, bolta kuch hai aur karta kuch hai. - Agneepath (1990)

14. Paisa toh har koi kama leta hai, lekin izzat kamana sabke bas ki baat nahi. - Kabhi Khushi Kabhie Gham (2001)

15. Hamare desh mein kaam dhoondna bhi ek kaam hai. - Shakti (1982)

Did we miss any?