Only A Lover At Heart Can Score Over 10 In This Iconic Bollywood Romantic Dialogues Quiz

Valentine's Day is near and I am here to test how good is your knowledge when it comes to these iconic Bollywood romantic dialogues. Only a true fan can ace this.

1. Humse door jaoge kaise, dil se humei bhulaoge kaise... via GIPHY Hum tumhari saanson mei baste hai, khud ki saanson ko rok paoge kaise Hum wo khushboo hai jo saanson mei baste hai, khud ki saanson ko rok paoge kaise Humari khushboo saanson se nikal paoge kaise Hum saanson mei basi khushoo hai, khud ki saanson ko rok paoge kaise

2. Har ishq ka ek waqt hota hai, woh humara waqt nahi tha... via GIPHY Par iska matlab yeh nahi woh ishq kabhi mera nahi tha Par iska matlab yeh nahi woh ishq hum dono ka nahi tha Par kya iska matlab yeh hai ki woh ishq nahi tha? Par iska matlab yeh nahi woh ishq nahi tha

3. Ishq jo toofani duniya se bagawat kar jaye woh ishq... via GIPHY Bhare darbar mein jo duniya se ladd jaye woh ishq, jo mehboob ko dekhe toh khuda ko bhool jaye woh ishq. Jo mehboob ko dekhe toh khuda ko bhool jaye woh ishq Bhare darbar mein jo mehboob ko dekhe toh khuda ko bhool jaye woh ishq. Bhare darbar mein jo duniya se ladd aur khuda ko bhool jaye woh ishq.

4. Namaaz mei woh thi... via GIPHY Par laga dua humari manzoor ho gayi Par laga khuda ko dua humari manzoor ho gayi Par laga usko dua humari manzoor ho gayi Par mujhe aisa laga dua humari manzoor ho gayi

5. Pyaar toh bahut log karte... via GIPHY Lekin mere jaisa pyaar karne wala kahi nahi, kyuki kisi k paas tum jo nahi ho Lekin mere jaisa pyaar koi nahi kar sakta, kyuki kisi k paas Naina jo nahi ho Lekin mere jaisa pyaar koi nahi kar sakta, kyuki kisi k paas tum jo nahi ho Lekin mere jaisa pyaar koi nahi karega tumhe, kyuki kisi k paas tum jo nahi ho

6. Itni shiddat se maine tumhe paane ki koshish ki hai... via GIPHY Ki har katra ne mujhe tumse milane ki saazish ki hai Ki poori qayanat ne mujhe tumse milane ki saazish ki hai Ki poori duniya ne mujhe tumse milane ki saazish ki hai Ki har zarre ne mujhe tumse milane ki saazish ki hai

7. Taqdeerein badal jaati hai, zamana badal jaata hai, mulkon ki tarikh badal jaati hai, Shahenshah badal jaate hai... via GIPHY Magar is badalti hui duniya mein mohabbat jis insaan ka daaman thaam leti hai, woh insaan bhi badal jata Magar is badalti hui duniya mein mohabbat jis insaan ka daaman thaam leti hai, woh insaan nahi badalta Magar is duniya mein mohabbat jisko thaam leti hai, woh insaan nahi badalta Magar is badalti hui duniya mein mohabbat jis insaan ka daaman thaam leti hai, woh insaan kahi ka nahi rehta

8. Aasaan nahi hai tumse pyaar karna... via GIPHY Magar tumse door rehna usse bhi zyada mushkil hai Magar tumse pyaar na karna usse bhi zyada mushkil hai Magar tumse juda hona usse bhi zyada mushkil hai Magar tumse nafrat karna usse bhi zyada mushkil hai

9. Pyaar dosti hai, agar woh meri sab se achchi dost nahin ban sakti.. via GIPHY Toh main usse kabhi pyar kar hi nahi sakta, kyunki dosti bina toh pyar hota hi nahi Toh main usse kabhi pyar kar hi nahi karunga, kyunki dosti bina toh pyar hi nahi Toh main usse kabhi pyar kaise karunga, kyunki dosti bina toh pyar hota hi nahi To main pyar hi nahi sakta, kyunki dosti bina toh pyar hota hi nahi

10. Jiyunga toh tere saath, marunga toh tere haath... via GIPHY Tere liye main goli khaa lu Tere liye toh main, seene par bhi chot khaa lu Tere liye toh main, seene par bhi goli khaa lu Tere liye main, saari goli khaa lu

11. Pyaar na karne ki hazaar wajah mil sakti hai darr ke bazaar mei... via GIPHY Lekin pyaar mei sirf ek dhoondhni hoti hai apne dil mei Lekin pyaar karne ki sirf ek dhoondhni hoti hai apne dil mei Lekin khud pyaar karne k liye sirf ek dhoondhni hoti hai apne dil mei Lekin pyaar karne chahne walo ki sirf ek dhoondhni hoti hai apne dil mei

12. Ek tarfa pyar ki taqat hi kuch aur hoti hai... via gfycat Auron ke rishton jaisi do logon mein nahi bat sakti sirf mera haq hai ispe Yeh do logon mein nahi bat'ti sirf mera haq hai ispe Auron ke rishton ki tarah yeh nahi bat'ti sirf mera haq hai ispe Auron ke rishton ki tarah yeh do logon mein nahi bat'ti sirf mera haq hai ispe

13. Tere bina kisi cheez mei mauj nahi... via GIPHY Na ladkiyaan taadne mein, na chai mei na chowmein mei Na ladke taadne mein, na chai mei na chowmein mei Na ladkiyaan taadne mein, na chat mei na chowmein mei Na ladke taadne mein, na chat mei na chowmein mei

14. Koi pyaar kare toh tumse kare, tum jaise ho waise kare... via makeagif.com Koi tumhe badal kar pyaar nahi kare, toh woh pyaar hai, sauda nahi kar rha hai aur pyaar mein sauda nahi hota Koi tumhe badal kar pyaar kare, toh woh pyaar nahi, sauda kar rha hai aur pyaar mein sauda nahi hota Koi tumhe badal kar pyaar kyu kare? Woh pyaar nahi, sauda kar rha hai aur pyaar mein sauda nahi hota Koi tumhe badal kar pyaar karna chahta hai, toh usey pyaar nahi kehte, sauda kar rha hai aur pyaar mein sauda nahi hota