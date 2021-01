Diljit Dosanjh and Kangana Ranaut's Twitter clash doesn't seem to end. Recently, Kangana accused Diljit of going on vacation after fuelling the farmers’ protests.

Diljit recently posted a few pics of him in snow apparently from a vacation.

Responding to his tweet, Kangana accused him of going on vacation after fuelling the farmers’ protests in India.

Wah brother!! Desh mein aag lagake kisanon ko sadak le baitha ke local karantikaris videsh mein thand ka maza le rahe hain, wah!!! Isko kehte hain local kranti... 👍 https://t.co/oXepZw633y — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 4, 2021

Diljit replied with a video of an elderly woman hitting out at Kangana expressing his support and solidarity with farmers.

Kisaan Neyane Ni Ke Tere Mere Wargeya De Kehn Te Sadkan Te Beh Jaan Ge..



Vaise Tainu Bulekha Zyada aa Apne Barey..



PUNJAB NAAL C.. HAAN .. Te Raha Ge..



Tu v Hatdi Ni Sara Din Mainu Hee Dekhdi Rehni an..



Ah Jawab V Leyna Tere Ton Haley PUNJABI’AN Ne.. MATT Sochi Asi Bhul Gaye https://t.co/FkyJxdWQbV pic.twitter.com/zdmxYXYWH7 — DILJIT DOSANJH (@diljitdosanjh) January 4, 2021

Needless to say, this started a heated exchange of words between the two on Twitter, yet again.

वक्त बताएगा दोस्त कौन किसानों के हक़ के लिए लड़ा और कौन उनके ख़िलाफ़ ... सौ झूठ एक सच को नहीं छुपा सकते, और जिसको सच्चे दिल से चाहो वो तुम्हें कभी नफ़रत नहीं कर सकता, तुझे क्या लगता है तेरे कहने से पंजाब मेरे ख़िलाफ़ हो जाएगा? हा हा इतने बड़े बड़े सपने मत देख तेरा दिल टूटेगा 🙂 — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 4, 2021

Mainu Eh SAMJH Ni Aundi ke Enu Kisan’an Ton Ki Prob. aa?



Madam Ji Sara PUNJAB HEE KISAN’AN DE NAAL AA.. Tusi Twitter te Bhulekhe Ch Zindagi Jee Rahe Hon..



TERI TAN KOI GAL V NI KAR RIHA..



Akhey “ SADDI NA BULAI MAI LAADEY DI TAEE”



OH HISAAB TERA AA.. https://t.co/QTUXjsJj9E — DILJIT DOSANJH (@diljitdosanjh) January 4, 2021

Diljit also shared a report of the same by Hindustan Times and wrote if he should appoint Kangana as his PR because she can't get him out of her head.

Enu Mai PR Lai Na Rakh Lava ?



Dimagh Chon Tan Jaanda Ni Mai edey 😂 https://t.co/L2lA7BtXhK — DILJIT DOSANJH (@diljitdosanjh) January 4, 2021

The two actors have been at war on Twitter over the contentious farm bills and the ongoing protests.