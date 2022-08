Gulzar has the ability to assimilate changing cultures, across generational boundaries and churn out snazzier, quirkier lyrics. He is known for his soulful and haunting romantic lyrics, but people often forget that. Nowhere is this more apparent than in his fantastic dance songs.

On his birthday, we look at spectacular songs written by one of the finest poets, Gulzar.

1. Kill Dil

Tar-coal ki ek sadak par do saaye hain

Andhere ki najaayaz aulaad hain shayad

Ghoont ghoont khoon peekar dono pale hain shayad

Paaon tale zameen hai naa sar pe aasmaan hai

Zindagi kuchal gayi ye unki daastaan hai

2. Oye Boy Charlie

Mere irrd-girrd na ghooma kar

Mera haath-waath na chooma kar

Tere scent-vent ki khushboo mein

Main khoyi khoyi si rehti hoon

3. Dhan Te Nan

Aaja ki oneway hai yeh zindagi ki gali,

Ek hi chance hai,

Aage hawa hi hawa hai agar saans hai to,

Yeh romance hai

4. Beedi

Na toh chakkua ki dhaar

Na daraati na kataar

Aisa kaate ke daat ka nisaan chod de

Je kataai to koi bhi kisaan chod de



5. Kajra Re

Surmain se likhe tere vaade,

aankhon ki jabaani aate hain.

Mere rumalo pe lab tere,

bandh ke nishaani jaate hain.

6. Banda Ye Bindaas

Banda hai yeh bindas hai yeh

Bhawra hai, bhawra hai yeh lo bhi hai hushiyar

do makote isake

do bhari talwar hai

7. Ibn-E-Batuta

Ibn-e-batuta ta ta

Bagal mein joota ta ta

Pehne to karta hai churrr

8. Sapne Mein

Sapne mein milta hai,

O munda mera sapne mein milta hai.

Saara din sadko pein khaali rikshe sa,

peechhe peeche chalta hai.

9. Jungle Jungle Baat Chali Hai

Jungle jungle pata chala hai,

chaddi pehen ke phool khila hai.

10. Raat Ke Dhai Baje

Jaan hatheli upar le li,

jaanu kaisi harqat ki hai,

Aji pehli baat mohabbat ki hai,

aakhiri baar mohabbat ki hai.

There is truly nobody as versatile as Gulzar sahab.