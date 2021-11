Birthdays are fun. Ya, I know you get a little older, and your life span reduces. But there is nothing wrong with celebrating the day you are born.

Talking about it, if November is your birthday month, Happy Birthday day to you! And here are some celebrities whom you share your birthday with!

1. Aishwarya Rai Bachchan: November 1

2. Penn Badgley: November 1

3. Shah Rukh Khan: November 2

4. David Schwimmer: November 2

4. Kendall Jenner: November 3

5. Tabu: November 4

6. Milind Soman: November 4

7. Athiya Shetty: November 5

8. Emma Stone: November 6

9. Rituparna Sengupta: November 7

10. Tara Reid: November 8

11. Harshvardhan Kapoor: November 9

12. Ashutosh Rana: November 10

13. Leonardo DiCaprio: November 11

14. Ryan Gosling: November 12

15. Juhi Chawla: November 13

16. Aditya Roy Kapur: November 16

17. Aparshakti Khurana: November 18

16. Sushmita Sen: November 18

17. Tusshar Kapoor: November 20

18. Scarlett Johansson: November 22

19. Kartik Aaryan: November 22

20. Miley Cyrus: November 23

21. Katherine Heigl: November 24

21. Arjun Rampal: November 26

21. Prateik Babbar: November 28

22. Fawad Khan: November 29

23. Ben Stiller: November 30

