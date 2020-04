With Ramayan, Mahabharat and Shaktiman returning to our TV screens, it feels like the good ol’ days are back.

So, keeping the nostalgia alive, let's go back in time and revisit some old iconic ads that we used to love.

1. Action ka 'school time'

2. Fevicol: Pakde rehna, chhodna nayi

3. I love you, Rasna

4. Amul Doodh-Doodh Piyo Glass full

5. Fevikwik: Chutki mei chipkaye

6. Onida: Devil

7. Pepsi: Dil maange more

8. I'm a 'Complan' Girl

9. Nirma, Washing powder Nirma

10. Hamara Bajaj

11. Cadbury: Kuch Khaas hai

12. Dhara: Anokha Swaad

13. Liril

14. Vicco Turmeric, Nahi Cosmetic

15. Laal Kaala Peela.. Classic Toothbrush