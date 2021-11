Do you think you are a true 90s fan and remember all the songs and their videos? Well, here’s a challenge for you. Guess all the songs from their stills to prove you are a true-blue 90s kid. Let’s roll.

1. Made In India Dil Kya Kare Raat Shabnami Is Kadar Pyar Hai

2. Yeh Hawa Kehti Hai Kya Janeman Dekha Hai Teri Aankhon Ko Ek Look

3. Chupke Chupke Aur Ahista Kijiye Baatein Chandi Jaisa Rang Dil Ka Aalam

4. O Sanam Kitni Haseen Zindagi Dekha Hai Aise Bhi Tere Mere Saath

5. Chanda Ki Doli Mein Deewane Hoke Hum Ab Mujhe Raat Din Tera Milna Pal Do Pal Ka

6. Purani Jeans Yaaron Pyaar Ke Pal Dum Laga

7. Deewana Tera Dooba Dooba Saiyan Dil Mein Aana Re Meri Neend

8. Aisa Kyun Hota Hai Chot Dil Pe Lagi Aankhon Ne Tumhari Kaun Hai Woh

9. Kudi Jach Gayi Jab Saamne Dil Le Gayi Kudi Gujarat Ki Deewane Toh Deewane Hai

10. Ek Kudi Kudi Kangana Maaeri Oh Ho Ho Ho

11. Maine Payal Hai Chhankai Meri Chunar Udd Udd Jaye Chudi Saawan Mein

12. Ho Jayegi Balle Balle Tunak Tunak Tun Bolo Ta Ra Ra Na Na Na Re

13. Tere Bin Channa Vey Aaya Re I Love You My Angel

14. Dil Keh Raha Hai Dil Se Teri Yaad Tera Chehra Maahiya