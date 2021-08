From Sholay’s kitne aadmi the to Mr. India’s Mogambo khush hua, there are a number of prominent dialogues that we have been hearing since we were kids. However, modern-day movies are not only bringing fresh perspectives for our society but are also severing us some power-packed dialogues that make us think.

We found a Quora thread, where people revealed brilliant dialogues that we absolutely failed to notice.

1. Sultan

"Koi tumhe tab tak nahi hara sakta, jab tak tum khud se na haar jao".

- Sarthak Pal Sharma

2. Rustom

"Matlab baazi jeetne se hai, phir chahe pyada qurbaan ho ya phir rani."

- Sarthak Pal Sharma

3. Banjo

"Zindagi do choice deta hai. Jo milta hai woh haath phailakar le lo ya phir joh maangta hai woh haath uthakar cheen lo."

- Sarthak Pal Sharma



4. Nil Battey Sannata

"Insaan do cheezo se banta hai ya to kismat ya mehnat. Gareeb ke paas kismat hoti toh woh gareeb thode hi hota. Toh bachi mehnat, wohi karni padegi."

- Rishabh Jain

5. A Wednesday

"Usne mujhe apna naam bataya. Lekin main woh naam kisi ko nahi bata sakta. Insaan naam mein mazhab dhoondh leta hai."

- Rishabh Jain



6. Ankhon Dekhi

"Kitna sundar jeevan? Kitna sukh? Kitne saare anubhav? Sab anubhav ko jodd kar bana mera jeevan. Sab anubhav ka yog main."

- Rishabh Jain



7. Swades

"Apne hi paani mein pighal jaana barf ka muqaddar hota hai."

- Rishabh Jain



8. Zindagi Na Milegi Dobara

"Seize the day, my friend. Pehle is din ko poori tarah jiyo, phir chalis ke bare mein sochna."

- Adesh Jain

9. Luck By Chance

"Mauke milte nahi hai, banaye jaate hai. Kamyabi hum tak nahi aati, hume kamyabi tak jaana hota hai."

- Adesh Jain



10. Anjaana Anjaani

"Woh wish hi kya joh aasaan ho, jisse paane mein na ho thodi si ladai. Mile toh lage kuch hai paaya, warna zindagi toh humne bus yun hi bitai."

- Adesh Jain



11. Dil Dhadakne Do

"Dil se faisla karo tumhe kya karna hai. Dimaag tarkeeb nikalega."

- Adesh Jain



12. Fashion

"Daud mein haar uski nahi hoti, joh phisal jaata hai. Haar uski hoti hai, joh phisalkar nahi uthta."

- Adesh Jain



13. Rang De Basanti

"Zindagi jeene ke do hi tarike hote hai. Ek, jo ho raha hai hone do, bardaasht karte jao. Ya phir zimmedari uthao, usse badalne ki."

- KD Dadore

14. Guru

"Jab log tumhare khilaf bolne lage, samajh lo tarakki kar rahe ho."

- Pragya Bhardwaj

15. English Vinglish

"When a man cooks, it's art. When a woman cooks, it's her duty."

- Pragya Bhardwaj

16. Roy

"Zindagi ka asli shor, uski khamoshiyon mein hi phassa hua milta hai kahin."

- Shikhar Agarwal

17. Manjhi: The Mountain Man

"Bhagwan ke bharose na baithiye, kya pata bhagwan hamare bharose baitha ho."

- Abdul Samad

18. Guzaarish

"Life bahut choti hai doston, par dil se jiyo toh bahut hai. So go on break the rules, forgive quickly, love truly and never regret anything that made you smile."

- Pallavi Das

Which one of these is your favourite?