Strangers on the internet are sometimes way more honest than the friends you have IRL. And that's exactly why they won't shy away from raising a few red flags that you've been ignoring. So when it comes to dating, Twitter is here with some hilarious advice that you just can't ignore.Β

Twitter's latest trend is a red flag emoji and it is as brutally honest as it is brilliant. Twitter reported that 1.5 million tweets have been published with this emoji!

β€œI’m not on Twitter” 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 β€” Twitter (@Twitter) October 12, 2021

Here are some of our favourite red flag tweets, especially by brands who couldn't resist the temptation to step onto the bandwagon.Β

β€œI watched Squid Games in English” 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 β€” Dylan Barbour (@therealDBcoop) October 16, 2021

Are you on snapchat?🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 β€” Vidhi? (@notvidyou) October 15, 2021

Protagonist who notices the girl only when she takes off her glasses and gets a makeover 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 β€” Netflix India (@NetflixIndia) October 14, 2021

When they want hakka noodles over dal chawal for 50 saal till you die 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 β€” Dharma Productions (@DharmaMovies) October 14, 2021

"We're not a team, we're more like a family" 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 β€” LinkedIn (@LinkedIn) October 13, 2021

β€œI don’t like Indian foodβ€πŸš©πŸš©πŸš©πŸš©πŸš©πŸš©πŸš©πŸš©πŸš©πŸš©πŸš©πŸš©πŸš©πŸš©πŸš©πŸš©πŸš©πŸš©πŸš©πŸš©πŸš©πŸš©πŸš©πŸš©πŸš©πŸš©πŸš©πŸš© β€” Padma Lakshmi (@PadmaLakshmi) October 13, 2021

β€œI’m young and healthy, I don’t need the #COVID19 vaccine” 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 β€” Health Canada and PHAC (@GovCanHealth) October 15, 2021

β€œme and my ex are still friends” 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 β€” isis (@mykelrenee) October 12, 2021

"I wolf you." 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 β€” YOU (@YouNetflix) October 12, 2021

When he turns the other way when we sleep 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 β€” shaythers (@shaylabruh) October 16, 2021

"You like too many K-Pop groups" 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 β€” Spotify ❀️ K-Pop (@SpotifyKDaebak) October 15, 2021

β€œStop drinking coffee” 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 — Γ‰clair au cafΓ© (@dhivenya_) October 17, 2021

β€œI don’t care about other people’s Wrapped” 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 β€” Spotify (@Spotify) October 13, 2021

We're enjoy this trend way more than we should.Β