Zara hatt ke, zara bach ke, yeh hain bambai meri jaan.
With our obsession with vada pavs, autowallahs and dabelis – mumbaikars have some distinctive urges that, to be honest, no one else can understand.
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And as an ode to all bambaiwaalas, here are some creatives that only a true-blue mumbaikar would feel.
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Shola hain ya hain bijuriya, dil ki bajariya, bambai nagariya!
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Design Credits: Shanu Ketholia
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