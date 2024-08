Hey there, movie buffs! Ever caught yourself getting goosebumps during those spine-tingling patriotic scenes in Bollywood flicks? Well, you’re not alone! We’re diving into the world of Bollywood patriotic dialogues that have us waving our imaginary flags and feeling all kinds of desh bhakti. From Independence Day classics to heart-pumping Indian Army stories, these lines have a way of stirring up that patriotic spirit like nothing else.

Ready for a rollercoaster ride through the best of the best? We’re about to explore everything from those old-school gems that still give us the feels to the snappy one-liners in today’s blockbusters. We’ll check out dialogues that celebrate our unity in diversity, tug at our heartstrings, and even throw in a dash of humour. Plus, we’ll look at how these powerful words tackle social issues and showcase our rich cultural heritage. So, grab your popcorn and get ready to relive some of Bollywood’s most unforgettable patriotic moments!

Here Are 35 Quotes From Bollywood movies that have made us feel absolute love and respect for our country.

1. “Hindustan Zindabad Tha, Zindabad Hai, Zindabad Rahega” – Gadar: Ek Prem Katha.

2. “Mujhe states ke naam na sunayi dete hain na dikhayi dete hain, sirf ek mulk ka naam sunai deta hai… INDIA.” – Chak De! India

3. “Yeh azaadi ki ladai hain, guzre hue kal se azaadi… aane waale kal ke liye.” – Mangal Pandey

4. “Banane waale ne toh ek dharti banayi thi, par insaan ke lalach ne ispe lohe aur barood se lakeerein kheench di. Woh tera, yeh mera. Main shukar karta hoon ki chaand asmaan par hai, dharti par hota toh yeh log uske bhi tukde kar lete.” – Lakshya

5. “Iss desh ke 100 crore insaan jo iss vishwaas ke saath sote hain ki mein aur tum jaag rahe hain. Ye vishwaas bahut badi izzat hai aur bahut badi zimmedari bhi.” – Lakshya

6. “Hum mein aur un mein kuch farq hai aur yeh farq rehna chahiye. Yeh Indian Army hai. Hum dushmani mein bhi ek sharafat rakhte hain.” – Lakshya

7. “Watan ke aage kuch nahi, khud bhi nahi.” – Raazi

8. “Mulk ke saamne mujhe apna aap nazar nahin aata. Main hi toh mulk hoon, Hindustan hoon.” – Raazi 9. “Hamare itihaas mein aise kayi log hai jinhe koi inaam, koi medal nahin milta. Hum unka naam tak nahi jaante. Na hi unhe pehchante hain. Sirf watan ke jhande par apni yaad chhod jaate hai.” – Raazi 10. “Aap namak ka haq ada karo, main mitti ka haq ada karta hoon.” – The Legend Of Bhagat Singh

11. “Religion wala jo column hota hai, usmein hum bold aur capital mein INDIAN likhte hain.” – Baby

12. “Jab wahan border par log apni neend ki parwah kiye bina jagte hain, tab tumhein yahan sheher mein chain ki neend aati hain” – Holiday

13. “Chahe humein ek waqt ki roti na mile, badan par kapde na ho, sar par chhat na ho, lekin jab desh ki aan ki baat aati hain, tab hum apni jaan ki baazi laga dete hain.” – Jai Ho

14. “Tum doodh mangoge hum kheer denge … tum Kashmir mangoge hum cheer denge.” – Border

15. “Shayad tum nahin jaante, yeh dharti sher bhi paida karti hai.” – Border

16. “Mat bhulo maine fauj me commission lete waqt ek qasam khaayi thi. Iss dharti ki qasam khaayi thi, jisme mera bachpan khel ke jawani mein tabdeel hua, uss Himalaya ki qasam bhi khayi thi, unn 120 crore Hindustaniyon ki suraksha ki qasam khayi thi.” – Border

17. “Farz aur farzi mein ek maatra ka antar hota hai…” – Uri

18. “Yeh Hindustan ab chup nahi behtega … yeh naya Hindustan hai … yeh ghar mein ghusega bhi aur maarega bhi.” – Uri

19. “Hum Hindustani ek hain or ek hi rahenge. Aur desh ke har ek dushman ko milkar marenge.” – Pukar

20. “Mere desh ke liye mera jazba, meri vardi mein nahin, meri ragon mein daud raha hai.” – Pukar

21. “Koi bhi desh perfect nahi hota. Usse perfect banana padta hai.” – Rang De Basanti

22. “Zindagi jeene ke do hi tarike hote hain, ek jo ho raha hai hone do, bardaasht karte jao. Ya phir zimmedari uthao usse badalne ki.” – Rang De Basanti

23. “Meri uniform meri aadat hai. Jaise ki saans lena, apne desh ki raksha karna.” – Rustom

24. “Main nahin maanta humara desh duniya ka sabse mahaan desh hai. Lekin yeh zaroor maanta hoon ki hum mein qaabiliyat hai, taaqat hai, apne desh ko mahaan banane ki.” – Swades

25. “Main apne mulk ko apna ghar samajhta hoon.” – Sarfarosh

26. “Duniya mein mil jayenge aashiq kayi… Par watan se haseen sanam nahi hota…” – Fighter

27. “Tujh jaise terrorist ki wajah se agar hum badtameezi pe utar aaye… Toh tumhara har mohalla India Occupied Pakistan ban jayega!” – Fighter

28. “Duniya me mil jayenge aashiq kayi, par watan se hasi sanam nahi hota. Heero me simatkar, sone se lipatkar marte hain kayi, par tirange se khoobsurat kafan nahi hota.” – Fighter

29. “Bomb blast, 26/11 aur ab Pulwama. Pichle 50 saalo me kisi sarkar ne unki in harkato ka muhtod jawab nahi diya. Lakin ab bass….. Unhe dikhana padega ki baap kaun hai.” – Fighter

30. “Iss Kashmir ne bohot peeda jheli hai, hum isse iss haal mein nahi chodenge.” – Article 370

31. “Poora ka poora Kashmir Bharat desh ka hissa tha hai aur rahega. Kya baat kar rahe hain aap jaan de denge hum uske liye.” – Article 370

32. “Hum rahe ya na rahe, humari iss vardi ka gaurav humesha rahega” – Sam Bahadur

33. “Bharat ko chhedoge … toh chhodenge nahi.” – Tejas

34. “Bahe khoon mera toh Hindustan ke liye … agar jaaye meri jaan toh Hindustan ke liye … ya Allah yehi toh aarzu hai meri … aur ab main chahti hoon Allah tera karam aur tirange ka kafan.” – Bhuj: The Pride Of India

35. “Ya khuda teri adalat mein meri ek zamanat rakhna … main rahoon ya na rahoon, mere Hindustan ko salamat rakhna.” – Bhuj: The Pride Of India

Conclusion

Bollywood’s patriotic dialogues have a unique power to stir our emotions and ignite our love for the nation. From classic films to modern blockbusters, these lines capture the essence of India’s spirit, unity, and resilience. They remind us of the sacrifices made for our freedom and inspire us to be better citizens.

As we’ve seen, these dialogues do more than just entertain. They celebrate our diversity, challenge stereotypes, and tackle social issues. Whether it’s through humour, emotion, or powerful statements, Bollywood continues to play a crucial role in shaping our patriotic sentiments. These unforgettable lines will keep giving us goosebumps for years to come, reminding us of the true meaning of being Indian.