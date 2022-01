If you're a late 90s or an early 2000s kid, you must be aware of the classic songs that everyone loved to watch on their televisions. Let's find out if you can make out the songs from their video screenshots.

1. Hawa Mei Udata Jaye Kya Soorat Hai Channa Ve Woh Chali Woh Chali

2. Nahi Nahi Bin Tere Sanam Dil Kya Kare Chhod Do Aanchal

3. Kehdoon Tumhe Bheegi Bheegi Raaton Mei Aaja Nachle Deewana Tera

4. Leja Leja Re Tu Tu Hai Wahi Ek Pardesi Mera Dil Le Gaya Pari Hu Mai

5. Kaanta Laga Maine Payal Hai Chhankai Chadhti Jawani Meri Chaal Mastani Mere Naseeb Mei

6. Dooba Dooba O Sanam Gori Teri Aankhein Kahe Tere Mere Saath

7. Leja Leja Re Made In India Maeri Tanha Dil

8. Meri Neend Mohabbat Karle Nachange Saari Raat Channa Ve

9. Aaja Nachle Gur Naal Ishq Meetha Maeri Piya Basanti Re