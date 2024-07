Shah Rukh Khan, the quintessential ‘King of Bollywood’, has mesmerized audiences for decades with his magnetic charm, versatile acting, and unforgettable dialogues. From sweeping romance to profound motivation, heartwarming friendship to soul-stirring philosophy, SRK’s dialogues have etched themselves into the hearts of millions worldwide.

In this article, we embark on a cinematic journey through 100 of the most iconic srk dialogues from Shah rukh khan movies, spanning across genres and emotions. Join us as we celebrate the magic of his words that continue to inspire, entertain, and resonate across generations.

Most Romantic Dialogues Of Shah Rukh Khan

From poetic declarations to soul-stirring expressions of affection, the romantic dialogues of SRK have become timeless classics that continue to resonate with audiences of all ages. Join us as we delve into a journey through some of the most Romantic Dialogues By SRK, celebrating the magic of love in cinema.

1. Bade bade deshon mein aisi choti choti baatein hoti rehti hain, Senorita,”

2. “Hum ek baar jeete hain, ek baar marte hain, shaadi bhi ek baar hoti hai… aur pyar ek baar hi hota hai.” – Kuch Kuch Hota Hai

3. “Tum meri ho, sirf meri ho.” – Dilwale

4. Kehdo ki is waqt tum meri baahon mein nahi aana chahti. Ek baar meri aankhon mein dekho aur aakhri baar kehdo ki tum mujhse pyar nahi karti.” – Dil To Pagal Hai

5. “Itni shiddat se maine tumhe paane ki koshish ki hai, ki har zarre ne mujhe tumse milane ki saazish ki hai.” – Om Shanti Om

6. Teri aankhon ki namkeen mastiyan, teri hansi ki beparwah gustakhiyan, teri zulfon ki lehraati angdaiyaan, nahin bhuloonga main, jab tak hai jaan, jab tak hai jaan. – Jab Tak Hai Jaan

7. Agar kahin kabhi bhi koi dost ki zarurat pade toh bas itna yaad rakhna ke sarhad paar ek aisa shakhs hai jo aapke liye apni jaan bhi de dega. -Veer Zaara

8. Ek baat hoti thi tab tum bohot yaad aati thi…jab jab main saans leta tha tab tab! – Devdas

9. “Har ishq ka ek waqt hota hai, woh hamara waqt nahi tha.” – Jab Tak Hai Jaan

10. “Yaad rakhna ke duniya ke kisi kone mein koi khush hai, kyonki tum khush ho”- Chalte Chalte

11. “Sachi mohabbat zindagi main sirf ek baar hoti hai… aur jab hoti hai, toh koi bhagwan ya khuda usse nakamayab nahi hone deta.” – Veer-Zaara

12. “Mohabbat bhi zindagi ki tarah hoti hai. Har mod aasan nahi hota, har mod par khushi nahi hoti. Par jab hum zindagi ka saath nahi chodte, toh mohabbat ka saath kyun chode?” – Mohabbatein

13. “Tera haath se haath chodna… tera saayon ka rukh modna… tera palat ke phir na dekhna… nahin maaf karoonga main… jab tak hai jaan, jab tak hai jaan. Tere jhoothe kasme vaadon se… tere jalte sulagte khwabon se… teri beraham duaon se… nafrat karoonga main… jab tak hai jaan, jab tak hai jaan.” – Jab Tak Hai Jaan

14. “Mujhe chahiye ek aisi ladki, jisse dekhte hi dil ki har aarzoo, saare khwaab, saare rang zinda ho jaaye. Abhi aisa hua nahin hai, lekin ab aisa lagta hai jaise koi andekha anjaana chehera, baadalon mein se pukaar raha hai. Pata nahin yeh baadal kab hatenge, aur kab woh pukaarne waali saamne aayegi.” – Dilwale Dulhania Le Jayenge

15. “Main jab bhi aap ko dekhta hoon mujhe Rab dikhta hai. Rab ke samne matha tekta hoon toh dil ko sukoon milta hai. Aap ko hanste hue dekhta hoon toh dil ko aur bhi sukoon milta hai. Toh main toh aapko Rab se bhi zyada pyar karta hoon.” – Rab Ne Bana Di Jodi

16. “Pyaar toh bahut log karte hai … lekin mere jaisa pyar koi nahi kar sakta kyun ki kisi ke paas tum joh nahi ho.” – Kal Ho Naa Ho

17. Chandarmukhi iss bhare paimane mein aur sharaab dalogi to kya hoga, chalak jayega. Isi tarah Paro ke naam se bhara pada hai paiman-e-devdas bhi…aur bharogi to chalak jayega.” – Devdas

18. “Main aaj bhi usse utni hi mohabbat karta hoon… aur isliye nahi ki koi aur nahi mili… par isliye ki usse mohabbat karne se fursat hi nahi milti.” – Mohabbatein

19. “Koi bhi ullu ka paththa ek sirf angoothi pehna kar tumko mujhse nahi cheen sakta, tum meri ho sirf meri.” – Dilwale Dulhania Le Jayenge

20. “Sachchi mohabbat ko pechaanne ke liye aankhon ki nahi… dil ki zaroorat hoti hai.” – Darr

Motivational Dialogues Of SRK

Join us on a journey through Shah Rukh Khan’s cinematic legacy as we explore some of the famous srk dialogues that continue to ignite passion, determination, and resilience in hearts around the globe. This list includes SRK Dialogues From Raees, SRK Dialogues From Jawan, Dialogue From Movie Swades, and many more.

21. “Kehte hain agar kisi cheez ko dil se chaho, to puri kainaat usse tumse milane ki koshish mein lag jaati hai.”

22. “Kabhi kabhi jeetne ke liye kuch haarna padta hai. Aur haar ke jeetne waale ko Baazigar kehte hai.” – Baazigar

23. “Don’t be afraid to fail. Don’t waste energy trying to cover up failure. Learn from your failures and go on to the next challenge.” – My Name is Khan

24. “Waqt ke aage kisi ki nahi chalti, isliye waqt par hi chod dijiye.” – Zamaana Deewana

25. “Hindi filmon ki tarah, life mein bhi, ant mein sab kuch theek ho jaata hai. Aur agar na ho, toh woh anth nahi hai…picture abhi baaki hai mere doston.” – Om Shaanti Om

26. “Life begins when we decide it’s going to begin for us.” – Dear Zindagi

27. “Sattar minute. Sattar minute hain tumhaare paas… shayad tumhaare zindagi ke sabse khaas sattar minute.” – Chak De! India

28. “Joker agar baazi bana sakta hai, toh joker baazi bigaad bhi sakta hai.” – Yes Boss

29. “Zindagi mein agar kuch banna ho, kuch haasil karna ho, kuch jeetna ho toh hamesha apne dil ki suno.” – Happy New Year

30. “Duniya mein do tarah ke log hote hai. Winners and losers. Winners ke bina losers ko value nahi hoti.” – Kabhi Haan Kabhi Naa

31. “Mujhe andhera pasand hai, tumhare aane wale kal ki yaad dilata hain.” – Don 2

32. Koi dhanda chota nahi hota aur dhande se bada koi dharam nahi hota.” – Raees

33. “Vaar karna hai toh saamne wale ke goal par nahi, saamne wale ke dimaag par karo. Goal khud-ba-khud hojayega.” – Chak De! India

34. “Kabhi kabhi dil jodne ke liye, dil todna padta hai. Aur dil todke jodne vale ko… Pata nahi kya kehte hain.” – Baadshah

35. “Gujarat ki hawa mein vyapar hai saheb… meri saans toh rok loge… lekin iss hawa ko kaise rokoge.” – Raees

36. “Zindagi mein agar kuch banna ho, kuch haasil karna ho, kuch jeetna ho toh hamesha dil ki suno. Aur agar dil bhi koi jawab na de toh aankhen band karke apni maa aur papa ka naam lo. Phir dekhna har manzil paar kar jaoge, har mushkil aasaan ho jayegi. Jeet tumhari hogi, sirf tumhari.” – Kabhi Khushie Kabhi Gham

37. “Hum Sab Ek Doosre Ko Dosh De Rahe Hai…Jab Ki Sachchai Yeh Hai Ki…Hum Sab Hi Doshi Hai”. – Swades

38. “Main Nahi Manta Hamara Desh Duniya Ka Sabse Mahaan Desh Hai…Lekin Yeh Zaroor Manta Hoon…Ki Hum Mein Kabliyat Hai, Taqat Hai, Apne Desh Ko Mahaan Banane Ki”- Swades

39. “Maine Kaha Tha Na, Team Banane Ke Liye Taakat Nahi…Niyat Chahiye”- Chak De India

40. Insaan ko dibbe mein sirf tab hona chahiye jab woh mar chuka ho.” – Dilwale

Sad Dialogues Of Shah Rukh Khan

Join us as we explore a compilation of some of the most touching and soul-stirring Shahrukh Khan dialogues.

41. “Har pal yahan jee bhar jiyo, jo hai samaa, kal ho naa ho.”

42. Babuji ne kaha gaon chhod do, sabne kaha Paro ko chhod do, Paro ne kaha sharab chhod do, aaj tumne kaha haveli chhod do…ek din aayega jab woh kahenge, duniya hi chhod do! – Devdas

43. Main apni zindagi sirf ek naukrani ki tarah ji raha tha.” – Kabhi Alvida Naa Kehna

44. “Main hamesha sochta hoon ki kyun zindagi ne mujhe aisi zindagi di hai, jismein mera ek hi sach hai … ki main usse bahut pyaar karta hoon.” – Veer-Zaara

45. “Pyaar ek taraf ho, toh woh pyar nahi, barbaadi hai” – Kabhi Alvida Naa Kehna

46. “My name is Khan… aur main terrorist nahi hoon”. – My name is Khan

47. “Aapke bina zindagi barbaadi hai, magar aapse juda hokar jeena bhi toh barbaadi hai” – Veer Zaara

48. “Manzil mushkil hai magar hum phir bhi jayenge… Kyunki yeh uss bachche ka wada hai jiski maa ka naam Mandira hai” – My Name Is Khan

49. “Agar tumhe kisi se sachcha pyar hota hai toh use kabhi chor ke mat jana… chahe woh tumhe kitni bhi takleef de”. – Dil Se

50. “Hum toh ishq ke naam pe barbaad honge… tum log yeh mat karna”. – Mohabbatein

51. Zindagi mein kuch log aise milte hain jinhe hum pyar karna chahte hain, lekin woh humein milte nahi” – Kabhie Khushi Kabhi Gham

52. Pyaar mein haar jaana koi haar nahi hoti… pyaar se haar jaana ek jeetna hai” – Asoka

53. “Zindagi ek sapna hai… aur pyaar woh sapna hai jo kabhi pura nahi hota” – Jab Tak Hai Jaan

54. “Pyaar ka koi matlab nahi hota… sirf pyar hota hai” – Zero

55. Kaun kambakht bardaasht karne ko peeta hai… hum toh peete hai ki yaha par baith sake, tumhe dekh sake, tumhe bardaasht kar sake! – Devdas

56. “Sapney wo hote hain jo todte hain humein, lekin jinhe poora karne ki chahat humein zinda rakhti hai” – Zero

57. “Zindagi mein kuch log aise milte hain jinhe hum kabhi bhula nahin sakte, chaahe woh humari zindagi mein rahe ya na rahe” – Dear Zindagi

58. “Pyaar woh nahi jo zindagi mein ek baar hota hai… Pyaar woh hai jo zindagi bhar hota hai” – Om Shanti Om

59. “Ajnabiyon ki baat Sun Leni Chahiye ..Kabhi Kabhi Ajnabi Apno Se Zyada Jaante Hain”. – Kabhi Alvida Naa Kehna

60. Pyaar ki wajah se log milte hain, pyaar ki wajah se log bichadte hain… aur yeh silsila kabhi rukta nahi” – Paheli

Philosophical Dialogues Of SRK

Join us on a journey through some of SRK dialogues that illuminate the philosophical dimensions of his cinematic legacy.

61. “Kuch rishte mann ke hote hain, sirf dil se nahin nibhaaye jaate.”

62. “Ab hum apne aap ko achi tarah samajh lete hain… toh dusre kya sochte hai, it doesn’t matter… not at all.”

63. “Hum itni kursiyan dekhte hai ek khareedne se pehle phir apna life partner choose karne se pehle options dekhne mein kya problem hai?”

64. “Safe feel karne ke liye pehle saare dar mitana zaroori hai!

65. “Life Mein Aur Films Mein, ant mein sab kuch theek ho jaata hai.”

66. “Unhe mat bhulo, joh tumhe tab jaante the jab tum kuch nahi the…kyuki bas yeh hi hai, joh tumhe humesha sach bolenge”.

67. “Joh maza apni pehchaan ke sath jeene mein hai, who kisi doosre ki parchai banne mein nahi.”

68. “Yeh zindagi nafrat ke liye bahut choti hai”.

69. “Agar hum aoni zindagi ka steering wheel apne haath mein nahi lenge na…to koi dusra driver seat par baith jayega”.

70. “Jinki zindagi choti hoti hai, unhe bade bade vaade nahi karne chahiye.” – Baadshah

71. “Zindagi ek safar hai, yeh kaisi hai yeh hum nahin jaante. Lekin yeh jaante hain ki is safar mein khushiyan bhi hain aur gum bhi”

72. “Duniya mein do hee cheezein karte hain log… pyaar aur jung. Pyaar mein jeetna seekho, jung mein haarna seekho”

73. “Joh sach sunna chahte hai… woh apni jeb mein pistol aur dil mein nafrat lekar nahi aate.” –Pardes

74. “Main inteqam ka ek aisa dahekta hua koyla hoon, jiski uthti hui aag ki lapton mein tum sabki zindagiyan aa chuki hai… aur iss jalte hue koyle ki aag mein tum sab bari-bari jalkar raakh ho jaoge.” – Koyla

75. “Pyaar mein jab tak maut se na khelo… milne waali zindagi ka mazaa nahi aata.” – Karan Arjun

76. “Beauty products se sirf chehra nikharta hai… khoobsurati nahi badhti.” – My Name is Khan

77. “Nafrat bahut soch samajhkar karni chahiye, kyunki ek din hum bhi wahi ban jaate hai, jis se hum nafrat karte hai.” – Main Hoon Na

78. “Joh taar se nikli hai, woh dhun sabne suni hai… joh saaz pe ghuzri hai, woh kis dil ko pata hai.” – Darr

79. “Udne ki baat parinde karte hai… tutte huye par nahi.” – Baazigar

80. Haar jitni bhi zaruri ho, haar ke jeetne ka mazaa hi kuch aur hai”. – Chak De India

Shah Rukh Khan Dialogues About Friendship

Join us as we journey through Shah Rukh Khan’s cinematic treasure trove to explore some of the most memorable shah rukh khan dialogues that celebrate the beauty and complexities of friendship.

81. “Pyar dosti hai … agar woh meri sab se achchi dost nahin ban sakti, to main usse kabhi pyar kar hi nahi sakta.”

82. “Dosti ki hai yeh kami… ki jab tak woh zinda hai, tumhe yeh ehsaas nahin hota” – Main Hoon Naa

83. Dost ke sath zindagi guzarne se behtar aur kya ho sakta hai- Kabhi Alvida Naa Kehna

84. “Zindagi mein koi bhi insaan perfect nahi hota … par ek insaan ko agar hum perfect maan lein … toh woh hai humara dost.” – Ae Dil Hai Mushkil

85. “Pyaar dosti hai… agar dosti gehri ho toh pyaar kamzor padh jata hai” – Kabhie Khushi Kabhi Gham

86. “Pyaar ka pehla kadam dosti hai, aur aakhri bhi… bus beech ke kadam reh gaye hain.” – Kal Ho Naa Ho

87. “Arrey tu sad hota hai na… main double sad hota hai re.” – Kabhi Haan Kabhi Na

88. “Dosti ka ek usool hai madam … no sorry, no thank you.” – Chennai Express

89. “Dost zindagi mein nahi milte, banate hain.” – Happy New Year

90. “Pyaar mein junoon hai, par dosti mein sukoon hai.” – Rab Ne Bana Di Jodi

Life Lessons From SRK Movies

91. Life is not always about sorting out our problems but understanding why we see them as problems. This is what Dr. Jehangir in Dear Zindagi made us realize as we walked out of the theatres that day. Khan was an embodiment of knowledge, telling us how self-awareness and self-acceptance were big parts of self-love.

92. Embrace Diversity: “Har dil mein hote hain ek Shehzaade.” – Dilwale Dulhania Le Jayenge

93. Stay Humble: “Success is not a good teacher, failure makes you humble.” – My Name is Khan

94. Forgive and Move On: “Mujhe toh bas zindagi se pyaar hai.” – Dil Se..

95. Live in the Present: “Don’t let your fears become boxes that enclose you. Open them out, feel them, and turn them into the greatest courage you are capable of.” – My Name is Khan

96. Fight for Justice: “Jab hum apne aap ko achchi tarah samajh lete hain … toh doosre kya samajhte hain, it doesn’t matter.” – My Name is Khan

97. Friendship is a pillar of love: Strong bonds of friendship often blossom into love or provide unwavering support for SRK’s characters. (e.g., Kuch Kuch Hota Hai, Kabhi Khushi Kabhie Gham) True love can emerge from friendship, and friends can be your biggest cheerleaders.

98. Learn from your mistakes: Defeat is a stepping stone to growth in films like Chak De! India. Embrace failures as opportunities to learn and improve.

99. Love transcends borders and backgrounds: From Veer-Zaara to Chennai Express, SRK’s characters fall in love with people from different cultures and ethnicities. Love can bridge divides and create understanding.

100. Find the joy in the journey: Life is a rollercoaster ride with ups and downs. Like characters in Dil Se or Dear Zindagi, learn to appreciate the beauty in everyday moments and find happiness in the journey itself.

Conclusion

These srk dialogues have resonated deeply with audiences worldwide.

