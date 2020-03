They say it’s easier for a movie to make you cry than make you laugh. That’s what makes a good comedy so rare.

Here are 20 comedies from Bollywood’s golden era that are sure to tickle your funny bone:

1. Bawarchi

2. Chupke Chupke

3. Naram Garam

4. Golmaal

5. Padosan

6. Bomaby To Goa

7. Chashme Buddoor

8. Chachi 420

9. Deewana Mastana

10. Angoor

11. Satte Pe Satta

12. Andaz Apna Apna

13. Khatta Meetha

14. Khubsoorat

15. Kisi Se Na Kehna

16. Baaton Baaton Mein

17. Jaane Bhi Do Yaaron

18. Chalti Ka Naam Gaadi

19. Pati, Patni Aur Woh

20. Namak Halaal

Enjoy!